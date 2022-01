Contra Bolivia, por el segundo triunfo en la Conmebol Copa América de futsal

Ayer tuvo buen debut con una ajustada victoria de 4 goles contra 3 en el compromiso ante Venezuela, en el Arena SND.

La Albirroja manejó los hilos del cotejo en líneas generales, sin embargo, en el primer tiempo del partido tuvo pocas emociones frente a las vallas de ambos goleros, culminando igualado 1-1. El capitán Juan “Cholo” Gómez Salas anotó a los 12′. Un minuto más tarde, el goleador petrolero, Rafael Morillo empató parcialmente el juego.

En la complementaria Paraguay mejoró, encajó rápido el gol para desnivelar el marcador, a través de Hugo González, a los 3′ y 8′. Nuevamente Morillo descontó a los 17′, Francisco Martínez se hizo sentir a los 19′ y ya en las postrimerías del encuentro, Morillo conseguía el hat-trick.

Resultados de ayer: Bolivia 4- 3 Perú, Colombia 4-0 Uruguay, Ecuador 4-2 Chile.

Programa de hoy: 11:00 Ecuador vs. Uruguay, 13:00 Bolivia vs. Paraguay, 15:00 Chile vs. Brasil, 17:00 Perú vs. Argentina.

Mañana habrá jornada de descanso y la fase grupal proseguirá el miércoles, donde Paraguay enfrentará a Perú, a las 13:00. El choque de favoritos del Grupo B, contra Argentina será el jueves, a las 15:00. Las “semis” serán el sábado y la final el domingo.