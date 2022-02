Imponer la buena producción ante Perú en la Copa América de futsal

Paraguay se impuso en el debut a Venezuela, por 4 a 3, mientras que en el segundo cotejo goleó 4 a 0 a Bolivia.

El cuadro incaico, rival de la fecha, está sin punto en el Grupo B, por lo que no sería un escollo para el team paraguayo, que demostró muy buen control del balón y contundencia, en los partidos disputados hasta ahora.

El campeón vigente es Brasil, consagrado en Argentina’17. En 2019 no se disputó la Copa América “Chile”, por los problemas sociales que determinaron la suspensión del evento. La actual copa se debía disputar en Brasil, pero la Confederación vecina desistió ante las duras medidas gubernamentales sanitarias relacionadas a la pandemia.

Programación. Los demás juegos de hoy: 11:00 Uruguay vs. Chile; 15:00 Colombia vs. Brasil; 17:00 Venezuela vs. Argentina.

Mañana, el rival de Paraguay será la favorita del grupo, Argentina.

El viernes no habrá jornada.

El sábado se disputarán los partidos posicionales y las dos semifinales.

El tercer lugar estará en disputa el domingo, y luego se jugará la gran final.

La tabla de posiciones. En el Grupo A: Brasil y Colombia 6 unidades, Uruguay (+2) y Ecuador (-8) 3 puntos, Chile 0.

En el Grupo B: Paraguay (+5) y Argentina (+4) 6 puntos, Venezuela (0) y Bolivia (-4) 3 unidades, Perú 0.

Tabla de goleadores. El albirrojo Hugo Martínez es uno de los goleadoeres con 3 tantos, así como Bolívar Morillo de Venezuela y Brayan Zapata de Colombia. Les siguen Jean Guisel de Brasil y Francisco Martínez de Paraguay, con 2 goles.