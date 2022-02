Paraguay se clasifica a las semifinales de la Conmebol Copa América de Futsal

El combinado albirrojo dominó finalmente el encuentro que había iniciado en desventaja, por el tempranero y sorpresivo tanto incaico, a través de Sebastián Obando, desde el punto penal.

No fue fácil llegar a la paridad, pero tantas veces fue el “cántaro” al agua que al final se rompió con el tanto de Arnaldo Báez, a los 11′. Tres minutos más tarde ya desnivelaba Richard Rejala y antes de cerrarse la primera mitad, el capitán Juan “Cholo” Gómez, ponía el 3 a 1 parcial a los 19′.

A los 4′ de la complementaria, nuevamente el goleador paraguayo, Hugo Martínez se hizo sentir, poniendo el 4-1. Javier Salas, a los 15′ puso cifras definitivas al cotejo: 5 a 1, para el tercer triunfo y la clasificación a “semis”.

Argentina también corroboró su favoritismo en esta serie, al batir 3 a 1 a Venezuela, y anotarse a la semifinal.

Tabla de posiciones: Pareguay (+9) y Argentina (+6) 9 unidades, Venezuela y Bolivia 3, Perú 0.

En el Grupo A, Brasil se puso en la vanguardia al ganarle a Colombia por 3-0. Uruguay hizo lo suyo ante Chile, venciendo 2 a 0.

Puntuaciones: Brasil 9 unidades, Colombia y Uruguay 6, Ecuador 3, Chile 0.

Juegos de hoy. Los partidos de la última fecha grupaql son: 11:00 Venezuela vs. Bolivia, 13:00 Colombia vs. Perú, 15:00 Argentina vs. Paraguay, 17:00 Brasil vs. Uruguay.

Mañana hay descanso. El sábado se disputarán las semifinales en forma cruzada, enre el 1° y 2° de cada grupo, además de los partidos posicionales. El domingo será la gran final.