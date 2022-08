Gabriela Vargas: “Esto hace que una se sienta acompañada”

Final feliz para Gabriela Vargas: la ajedrecista sí representará a Paraguay en los Juegos Odesur después de que la Federación Paraguaya de Ajedrez haya anunciado a Jennifer Pérez, quien compite por el país, pero que no podrá participar del certamen multideportivo ya que tiene nacionalidad cubana. La Maestra Internacional Femenina había reclamado el hecho en Twitter.

Este martes, un día después de la publicación y la viralización de la misma, el ministro de Deportes convocó a Vargas y a los directivos de Feparaj para aclarar la situación y confirmar a la jugadora para Asunción 2022. “Gabriela Vargas, estandarte del ajedrez guaraní, ya se prepara para los Juegos”, escribió Diego Galeano Harrison en las redes sociales.

“Con el Ministro de Deportes, Diego Galeano, y el Presidente de la Feparaj, Eduardo Benítez, aclaramos las cosas sobre mi participación en los Juegos Odesur. Está confirmado que voy a representar a Paraguay ya que por una cuestión de reglamentación la jugadora nominada no puede participar”, comentó Vargas a la Secretaría Nacional de Deportes (SND).

“Ahora mismo ya me quiero ir a estudiar y ponerme en forma ya que falta poco menos de 50 días. Vengo de estar dos meses fuera del país. Estuve en India jugando las Olimpiadas de Ajedrez y me está yendo bien últimamente. Espero que esa buena racha se mantenga para poder dejar una medalla de ajedrez en nuestro país durante los Juegos”, agregó el evento.

“Me pareció muy positivo este encuentro y me dejó buenas sensaciones la apertura del Ministro. La cuestión es que ayer explotó todo en redes y el Ministro mostró muy buena predisposición y buena comunicación. Eso es algo que personalmente no me había pasado con anteriores autoridades de la SND. Esto hace que uno se sienta verdaderamente acompañada”, finalizó Vargas.