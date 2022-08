Listos para la fiesta de Odesur 2022

Para la modalidad Kumite (Combate) la selección nacional de Odesur estará conformada por Leyla Servín (-50Kg), Jennifer Servín (-55Kg), Yennifer Meza (-61Kg), José Torres (-60Kg), Matías Cabrera (-67Kg), Adol Servín (-75Kg), Jesús Servín (-84Kg) y Fernando Ramírez (+84kg).

En la modalidad Kata (Fórmulas), Paraguay competirá con Aimi Larroza y Daniel Rojas. El fin de semana pasado en el tatami del Club Internacional de Tenis (CIT) se definieron las últimas dos categorías que faltaban Kumite masculino -75 kilos Isaías Britos que enfrentó a Adol Servín. fue victoria de Servín, se definió con dos combates, en ambos ganó Adol.

Con relación a la segunda categoría a definir era la de kata masculino: Entre Dieter Rinck y Daniel Rojas. Hicieron dos rondas y en la primera ganó Rojas, en tanto que en la segunda venció Dieter Rinck. Con el paridad con un triunfo por lado se definió con la suma de los puntos y se quedó titular de la categoría Daniel Rojas, con una diferencia de 2 puntos.

Además, en kata femenino: Aimi Larroza fue la designada. Recordemos que en karate dentro del circuito olímpico solo permiten un representante por categoría (por país).

Una de las referentes Jenni Servín comentó: “El hecho que estar ahí compitiendo y que tu gente coree tu nombre es el mayor premio, me llena de orgullo poder representar a mi país. Siempre soñé con este momento desde el momento en que me enteré que Paraguay será sede y me pone feliz competir al lado de mis hermanos”.