Ajedrez: Mirada al futuro

Entre los ajedrecistas paraguayos, el mejor clasificado fue el GM Neuris Delgado Ramírez, que se ubicó en la sexta posición, si bien quedó a solo medio punto de los mejores del torneo de ajedrez.

Los demás tableros guaraníes quedaron de esta manera en el certamen brasileño:

MI Ricardo Kropff 18°, MF Antonio Almirón 19°, MF Rubén Zacarías 24°, MI Marcelo Villalba 26°, Juan Heinechen 43°, Rodolfo Cantero 52°, Renata Mayeregger 57°, Alejandro Jodorkovsky 62°, Ernesto Barrientos 69°, Arturo Cáceres 78° y Hernán Pérez 98°.

Destacada actuación de la “Bobby Fischer”

Varios representantes de la Academia de Ajedrez “Bobby Fischer” estuvieron participando de la Floripa Chess Open, algunos obteniendo campeonatos y otros quedando en meritorios puestos.

El propio Sebastián Melián fue vicecampeón en Sub 18 y campeón en Sub 2300; el MI Kropff fue 4° en Sub 2300 y +50; la WIM Gabriela Vargas fue 9ª en femenino; Renata Mayerergger fue campeona en Sub 16 y en Sub 1700, siendo 4ª en la general del femenino, Fiorella Mayeregger fue campeona en Sub 14 y en Sub 1400, Emmanuel Mayeregger fue campeón invicto en Sub 7 y Sub 8 del Floripa Chess School, Ezequiel Amarilla fue 5° y Facundo Navarro 16° en categoría Sub 14.