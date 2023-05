Baloncesto: San José se impone a los Kings

En su territorio, el polideportivo “León Condou”, San José le ganó 67-62 a Olimpia, en un parejo partido de baloncesto, donde los Kings estuvieron al frente en algún momento del juego y en tiempo normal concluyó con igualdad de 54-54.

Lea más: Laureles de Ñori Arca

En el chico extra, San José ganó 13-8. Así, los parciales fueron de 13-18, 20-16, 16-14 y 13-8.

Los demás resultados

Los otros vencedores de la jornada fueron Libertad, Colonias Gold y Félix Pérez Cardozo.

Libertad tuvo una contundente victoria sobre el Deportivo Campoalto, por el score de 97-56, en La Huertita.

Colonias Gold también tuvo un fácil cotejo contra el benjamín Club Atlético Colegiales. En la ciudad de Obligado, los dorados se impusieron por el tanteador de 103-60.

Por su parte, Sol de América cedió ante Félix Pérez Cardozo y sigue como el único team sin victoria en el torneo.

Los azules, en su casa, cayeron contra los rojos, por el marcador de 111-65.

Próxima fecha

La séptima ronda de juegos se desdobla en dos días. Mañana jugarán: Sol de América vs. Colonias Gold, San José vs. Campoalto y Olimpia vs. Atlético Colegiales. El viernes completarán Félix Pérez Cardozo y Libertad.