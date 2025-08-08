ASU2025: Cuatro deportes se disputarán en Itapúa, con 300 jóvenes atletas de 28 países

En Itapúa se albergarán cuatro categorías de deportes en el marco del desarrollo de los II Juegos Panamericanos Junior ASU20255, a celebrarse del 9 al 23 de agosto en nuestro país. Las subsedes se hallan en Encarnación, donde se disputarán Aguas Abiertas, Triatlón y Vela; y en San Juan del Paraná, se desarrollará Mountain Bike (MTB).

El 10 de agosto iniciará la competencia de MTB; entretanto, los días 15, 16 y 17 se desarrollará Vela en la costanera de Encarnación. También el 17 se disputará la prueba de Aguas Abiertas, y el calendario cerrará con el Triatlón, a desarrollarse del 20 al 22 de agosto.

Estiman que serán más de 300 jóvenes en la región, provenientes de 28 países. Algunas de las delegaciones ya se encuentran en la zona.

En el Condominio Agua Vista de San Juan del Paraná se realizaron las pruebas oficiales de pista de las delegaciones de Brasil, Argentina y Paraguay, previo al evento que iniciará este fin de semana. Se espera que, a medida que lleguen las delegaciones, puedan realizar la prueba.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los accesos para los eventos a desarrollarse en la zona serán libres y gratuitos para el público. En el caso del MTB, es necesario crear una entrada digital sin costo, con la que se accederá al Complejo Agua Vista, en San Juan del Paraná. La misma se puede obtener en la página web oficial del evento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Asamblea de Panam Sports: Asunción va por los Panamericanos de mayores 2031

ASU2025

Los Juegos Panamericanos Junior tendrán su apertura este sábado 9 de agosto, con la ceremonia inaugural en el estadio Defensores del Chaco, a las 19:00. Ese mismo día ya se iniciarán las competencias, debido a la cargada agenda que conlleva el evento; el tiro deportivo y el remo darán su punto de inicio esa misma mañana.

Para Encarnación, está previsto un “Fanfest” los días 15, 16 y 17 de agosto, con presentaciones de artistas locales y merchandising del evento. El mismo se desarrollará en la Pérgola de la Costanera República del Paraguay, en el sector de la Playa San José.

Los parques del COP y la SND están listos para recibir a más de 4.000 atletas de 41 países para la gran fiesta. México encabeza la lista de países con mayor representación en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, seguido por Brasil (362), Argentina (339), Paraguay (318), Chile (282) y Cuba (231).