ASU2025: México y Brasil coronaron oro en MTB, en el sur del país.

Este domingo 10 de agosto se desarrolló la fecha de ciclismo, en su categoría Mountain Bike (MTB), en el Complejo Agua Vista, ubicado en el distrito de San Juan del Paraná, en Itapúa. La competencia se desarrolló en el marco de los II Juegos Panamericanos Junior ASU2025.

En la modalidad masculina resultó victorioso Iván Aguilar (México), con un tiempo de 1:16:53, quien se llevó el oro para su país.

Entretanto, Nicolás Reynoso (Argentina) y Eiki Yamaichi (Brasil) obtuvieron plata y bronce, respectivamente.

En femenino, resultó con el primer lugar Luiza Coruzzi (Brasil), con un tiempo de 1:17:55 en las cinco vueltas al circuito. Además, Lucía Miralles (Argentina) se llevó la medalla de plata y, en tercer lugar, María Salamanca (Colombia) resultó con el bronce.

El team Paraguay contó con dos representantes en masculino en esta competencia. En el caso de Josué Moreno, quedó en el puesto 15°, sin poder realizar la última vuelta, alcanzando un tiempo de 1:13:17 para las cinco vueltas.

Por su parte, el compatriota de 17 años, Elías Armoa, no logró completar el circuito debido a que sufrió una pinchadura en una de sus ruedas durante la primera vuelta de la competencia. Culminó la competencia en 19° lugar de 20 competidores.

Próximas fechas

En el sur se realizará la competencia de Vela el 15, 16 y 17 de agosto, en la costanera República del Paraguay, en Encarnación. Posteriormente, en el mismo sector, se desarrollará, en fecha 17 de agosto, la competencia de Aguas Abiertas.

Los juegos tendrán su último deporte en Encarnación el 20 y 22 de agosto, y será el Triatlón el que se desarrollará en las mencionadas jornadas.