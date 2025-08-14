Encarnación: Tres días de Fanfest ASU2025 durante el fin de semana largo

Miles de personas eligen Encarnación como destino para hacer turismo interno durante los fines de semana largos, como el que se avecina este fin de semana con el feriado del viernes 15 de agosto por la fundación de Asunción. En ese sentido, los organizadores en la capital de Itapúa de los II Juegos Panamericanos Junior ASU2025 ofrecerán tres días de Fanfest, con música y entretenimiento en la Costanera República del Paraguay.

La actividad se desarrollará de 16:30 a 19:00 el viernes; de 16:00 a 20:00 el sábado; y el domingo de 16:00 a 19:00, en el sector de la Playa San José. El acceso será libre y gratuito para el público.

El evento contará con los stands de la organización, merchandising y novedades sobre el Panamericano. También ofrecerá un espectáculo de artistas locales que se presentarán en vivo.

La primera jornada, el viernes, contará con la presentación de Los Changos, Encarbater, Zyrux, Fer Astorga y su banda. El sábado estarán Peques Minuet, Banda Pop Minuet, Banda Minuet Folk, Nathanael Fleitas, Sara Venialgo y Épocas Show.

Para el domingo cerrarán con la presentación de Ezequiel Hrisuk, Ore, el Ballet Municipal de Encarnación y DJ Luciano Mercado.

En Encarnación se realizarán las últimas competencias de la subsede: Vela el 15, 16 y 17 de agosto en la Costanera República del Paraguay. Posteriormente, en el mismo sector, se desarrollará, el 17 de agosto, la competencia de Aguas Abiertas.

Los juegos tendrán su último deporte en la región el 20 y 22 de agosto, y será el Triatlón el que se desarrollará en las mencionadas jornadas. jornadas.