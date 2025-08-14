Golf: Brillante torneo British Open

Fue la segunda edición del certamen de golf que reunió a 180 golfistas en las distintas categorías, bajo el formato de juego Stableford.

El torneo tiene un fin solidario, pues parte de lo recaudado se destina a becas de inglés en el Instituto ANGLO, reafirmando el compromiso de la CCPB.

En la categoría Senior Mixto se coronó Augusto Barrial; en Super Senior Mixto el campeón fue Vicente Figueroa; en Juveniles, se destacó Mauricio Arréllaga y en Novicios sobresalió Juan Carlos Barboza.

En Novicios Damas, ganó Diana Moraes.

Los premios especiales fueron para Paul Robinson en Long Drive Caballeros y Mirian Mingo se impuso en Long Drive Damas y Antonio Vierci se quedó con el Mejor Approach.

En Caballeros Scratch y Primera el cetro fue para Matías Mongelós. En Segunda ganó Alejandro Lamonaca, en Tercera Johan Koopmann, en Cuarta Raúl Delgado Breuer.

En Damas se destacaron Mirian Mingo (0-20) y Lara Maioli (21-40).