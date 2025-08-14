Polideportivo

Golf: Brillante torneo British Open

Con rotundo éxito se realizó el fin de semana pasada el Torneo de Golf British Open de la Cámara de Comercio Paraguayo-Británica (CCPB), en Surubi’í.

13 de agosto de 2025 - 19:39
Matías Mongelós se adjudicó el Scratch y Primera, en Surubi’í.
Fue la segunda edición del certamen de golf que reunió a 180 golfistas en las distintas categorías, bajo el formato de juego Stableford.

Lea mas: British Open en Surubi’í

El torneo tiene un fin solidario, pues parte de lo recaudado se destina a becas de inglés en el Instituto ANGLO, reafirmando el compromiso de la CCPB.

Johan Koopmann se impuso en la Categoría Tercera.
En la categoría Senior Mixto se coronó Augusto Barrial; en Super Senior Mixto el campeón fue Vicente Figueroa; en Juveniles, se destacó Mauricio Arréllaga y en Novicios sobresalió Juan Carlos Barboza.

Raúl Delgado Breuer llevó el trofeo en la Cuarta categoría.
En Novicios Damas, ganó Diana Moraes.

Los premios especiales fueron para Paul Robinson en Long Drive Caballeros y Mirian Mingo se impuso en Long Drive Damas y Antonio Vierci se quedó con el Mejor Approach.

Mirian Mingo ganó en Damas 0-20 y en el Long Drive, entre las féminas.
En Caballeros Scratch y Primera el cetro fue para Matías Mongelós. En Segunda ganó Alejandro Lamonaca, en Tercera Johan Koopmann, en Cuarta Raúl Delgado Breuer.

En Damas se destacaron Mirian Mingo (0-20) y Lara Maioli (21-40).

