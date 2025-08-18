Ciclismo de ruta: Buenas sensaciones y garra de los paraguayos

En la prueba de ciclismo de ruta, disputada en el exigente circuito de la Costanera de Asunción, los albirrojos se batieron ante un pelotón internacional de alto nivel y demostraron crecimiento en la disciplina.

El mejor ubicado fue Carlos Domínguez, quien se metió en el 14° lugar, con un tiempo de 3:23:26.

Lo siguieron Bruno Zachar (36°, con 3:23:44) y Jhosue Moreno (39°, con 3:35:18), tras completar los 146 km de recorrido.

El equipo intentó controlar las fugas, pero en los tramos decisivos el grupo de punta, encabezado por los medallistas José Prieto (México, oro), Ciro Pérez (Uruguay, plata) y Octavio Salmón (Argentina, bronce), impuso un ritmo demoledor y se escapó cerrando la prueba en 3:18:34.

En la rama femenina, Sindy Servín no pudo completar la carrera, quedando rezagada en la quinta vuelta. La competencia fue dominada por Julieta Benedetti (Argentina, oro), Natalie Rovelo (Ecuador, plata) y Natalia Garzón (Colombia, bronce), quienes cumplieron las 8 vueltas (106km) en 2:51:19.

Ahora se viene el BMX Racing, este jueves desde las 11:30 en el COP, que promete mas emoción y velocidad.