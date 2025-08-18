Hipismo: Mónica Vargas festejó

Los saltos hípicos se desarrollaron en el Club Hípico Acá Carayá y la organización fue conjunta con el San Jorge.

Lea mas: Vuelta a pista

La amazona se impuso en la categoría 1.20, secundada por Abril Díaz Portela.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De la misma escuela, Victoria Abigail Giménez se coronó en la 1.10, seguido por Ignacio Báez.

Violeta Báez del Acá Carayá acaparó la categoría 1.00 metro, llevando las copas del campeonato y vice, sobre el lomo de Objection y Cochabamba, respectivamente.

En Escuelas Mayores 0.90, el mejor fue el jinete Félix Zárate del HKE con Charlotte, seguido por Belén Rojas. En Menores, sobresalió Nuvia Figueredo del ACA con Silvestre, escoltada por Paula Serrati.

Escuelas Mayores 0.80: Alice Rojas del ACA se destacó con Aquiles, seguida por Isabel Samaniego. Menores: Julieta Bordón del Centro Ecuestre La Fortaleza saltó alto con Estrellita, custodiada por Luciana Alfonso.

Escuelas Mayores 0.70: Angelina Sánchez del ACA con Overita fue campeona, seguida por Dahiana Recalde. Menores: Bianca López del ACA se coronó con Kimi, y atrás Lara Lavigne.

Escuelas Mayores: María González de la Escuela Paraguaya de Equitación con Black fue la campeona, seguida por Lisa Watanabe. Menores: Marthina Sosa del CELF sobresalió con Blacki y la siguió el jinete Alejandro Royg Miraglio.