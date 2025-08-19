ASU2025: Estos son los resultados de Vela y las fechas para la última modalidad de la subse de Encarnación

La competencia se realizó en tres clases: ILCA, iQFoil y Kite, sobre el río Paraná, en el sector de la playa San José, desde el viernes 15 de agosto en Encarnación.

Las pruebas debían extenderse hasta el domingo 17, pero se desarrollaron hasta el lunes 18, debido a que durante el fin de semana no hubo suficiente velocidad de viento. Para el desarrollo óptimo de esta competencia se requerían ventarrones superiores a los 10 km/h aproximadamente.

El medallero resultó de la siguiente manera en cada categoría: en ILCA 7 (masculino), Charles Hamilton Barclay (USA), Sebastian Whitaker Aziz Kempe (BER) y Gustavo Cánovas Kiessling se llevaron las preseas de oro, plata y bronce, respectivamente. En ILCA 6 (femenino), el oro fue para Eliza Denning (BAH), mientras que la medalla de plata fue para Cristina Castellanos Estrada (GUA) y el bronce para Florencia Chiarella Salas (PER).

La categoría iQFoil masculino resultó sin muchas novedades, quedando el podio compuesto por Makani Blues Andrews (USA), Kaj Rozeboom (ARU) y Bartolomé de las Casas Barboza (PER), con oro, plata y bronce, en ese orden. Entretanto, en femenino los primeros puestos estuvieron en el siguiente orden: Zara Rozeboom (ARU), Chiara Ferretti (ARG) y Danicka Grace Sailer (USA).

Por su parte, el Team Paraguay tuvo representantes en ILCA, resultando con el último lugar Nicolás López Aquino en ILCA 7, mientras que Rhuby Montserrat Mendoza Villanueva en ILCA 6, quedó en la 12.ª posición de 19 competidoras.

Triatlón y el adiós a Encarnación

El triatlón es una competencia deportiva que combina tres disciplinas: natación, ciclismo y carrera a pie, en ese orden. Los atletas compiten para completar las tres etapas en el menor tiempo posible, con transiciones rápidas entre cada una.

Esta competencia será la última en desarrollarse en la subsede Encarnación, que recibió a más de 300 atletas para estos Juegos Panamericanos.

El próximo miércoles 20 se desarrollará en las categorías masculino y femenino en individual, mientras que el viernes 22 será la competencia con relevos mixtos.

El trayecto se realizará por la Costanera República del Paraguay, en el sector de la playa San José, la primera jornada a las 8:00, mientras que la última desde las 10:00.