Guerreritos a semifinales del balonmano: Ser derrotados, sí; rendirse, jamás

El team albirrojo de hándbol se esmeró hasta el final y merced a ello descontó una diferencia importante en el tramo final y tuvo su recompensa, pues la diferencia de 2 goles permitió al cuadro de Marcelo Ojeda ubicarse entre los 4 mejores.

Paraguay inició bien, cerrando 18-17 el primer tiempo. Luego, los isleños pasaron al frente y en las escaramuzas finales aflojaron.

Por el sistema de definición, por triple empate, se resuelve por diferencia de goles entre los mismos. Uruguay, Cuba y Paraguay ganaron un partido.

En la primera jornada Paraguay le ganó 20-17 a Uruguay, el domingo. El lunes, los orientales se impusieron 25-22 a los cubanos, y, en la noche del martes, Cuba batió 35-33 a Paraguay. Finalmente, Cuba quedó con saldo de goles -1, Uruguay 0 y Paraguay +1.

Se viene Brasil

El siguiente compromiso de los Guerreritos será ante la poderosa verdeamarilla.

El jueves, Paraguay y Brasil jugarán de fondo, a las 20:00, en el SND Arena.

En la otra “semi”, Argentina enfrentará a EE.UU, a las 17:00. Los partidos por la reclasificación serán: 9:00 Uruguay vs. México, 12:00 Chile vs. Cuba.

Todos los puestos se definirán el viernes.