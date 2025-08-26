Golf: Junior Invitational en el Yacht

La rueda de prensa se realizó en el Hoyo 19 del club golfístico para presentar el torneo de la Asociación Americana Junior de Golf (AJGA), correspondiente a la Serie Internacional Pathway (IPS).

Lea mas: A fin de mes, el Junior Invitational

El certamen se desarrollará a 54 hoyos por golpes, 18 hoyos por cada día, ya que el torneo arrancará el viernes y cerrará el domingo.

El jueves será la ceremonia de apertura y cóctel de bienvenida a las delegaciones que tendrán a sus jugadores en competencia.

