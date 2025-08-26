Polideportivo

Golf: Junior Invitational en el Yacht

El lunes se realizó el lanzamiento del Torneo Junior Invitational AJGA-IPS, celebrado certamen que se disputará en el Yacht y Golf Club Paraguayo.

Por ABC Color
26 de agosto de 2025 - 22:49
Rueda de prensa para presentar el Torneo Junior Invitational AJGA-IPS, que se disputará en el Yacht.
Rueda de prensa para presentar el Torneo Junior Invitational AJGA-IPS, que se disputará en el Yacht.GUILLERMO CABALLERO

La rueda de prensa se realizó en el Hoyo 19 del club golfístico para presentar el torneo de la Asociación Americana Junior de Golf (AJGA), correspondiente a la Serie Internacional Pathway (IPS).

El certamen se desarrollará a 54 hoyos por golpes, 18 hoyos por cada día, ya que el torneo arrancará el viernes y cerrará el domingo.

El jueves será la ceremonia de apertura y cóctel de bienvenida a las delegaciones que tendrán a sus jugadores en competencia.

