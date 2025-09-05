Tenis de mesa: Exitoso Abierto de Asunción

El encuentro realizado el sábado 30 y domingo 31 de agosto en el Estadio de la FPTM (SND) tuvo a Manuel Morínigo y a Lucía Sandoval como campeones de las categorías principales, Todo Competidor Masculino y Todo Competidor Femenino, ambas con premio en efectivo.
Lea más: Atletismo: Almirón y Flaming van al Mundial
Este año, el Abierto de Asunción contó con 300 inscripciones y la participación de atletas extranjeros de Argentina, Brasil y Chile, así como también de la capital, llegando desde Villa Hayes, Villarrica, Pedro Juan Caballero, Hernandarias, entre otros.
Entre los campeones se posicionaron: Agustín Torres (Sub 9 Masculino), Alexa Rey (Sub 9 Femenino), Vicente Tejeda (Sub 11 Masculino), Mía Sato (Sub 11 Femenino), Vinicius Dias (Sub 13 Masculino).
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Paula Benítez (Sub 13 Femenino), Juan Axon (Sub 15 Masculino), Ámbar Fernández (Sub 15 Femenino), Juan Axon (Sub 19 Masculino), Lía Arzamendia (Sub 19 Femenino), Santiago Zárate (U21 Absoluto), Isadora Stello (U21 Femenino), Cristian Riquelme (U29).