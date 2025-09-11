Futsal FIFA: Copa de las Naciones en la agenda

El team albirrojo Absoluto será partícipe del torneo que ahora se denomina Copa de las Naciones Futsal, anteriormente Grand Prix de Brasil, y las selecciones participantes aprovecharán la Fecha FIFA. En total competirán seis naciones.
Lea mas: Cerro Porteño con su décimo título
El torneo se realizará del 17 al 21 de septiembre, en el Gimnasio Nilson Nelson de Brasilia.
* Los albirrojos. Los convocados por el coach Carlos Chilavert para este compromiso son: Marcio Ramírez y Giovanni González (arqueros); Alex López, Damián Mareco e Iván González (fijos); Alcides Giménez, Richard Rejala, Vander Méndez, Pedro Pascottini, Francisco Martínez y Diego Poggi (alas); Jonatan Franco y Jorge Espinoza (ala-pívot); Óscar Martínez (pívot).
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
* Grupos y juegos. Los equipos participantes fueron divididos en dos grupos:
Grupo A: Brasil, Polonia y Guatemala;
Grupo B: Francia, Paraguay y Costa Rica.
Los partidos del seleccionado guaraní:
Miércoles 17 de setiembre: 18:00 Paraguay vs. Costa Rica;
Viernes 19 de setiembre: 20:15 Francia vs. Paraguay.
Dos de cada grupo avanzarán a las semifinales que se disputarán el sábado 20, jugando en forma cruzada el primero contra el segundo. Los ganadores irán por la copa, el domingo.