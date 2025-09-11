Polideportivo

Futsal FIFA: Copa de las Naciones en la agenda

La selección paraguaya competirá en la Copa de las Naciones Futsal en Brasil, y los responsables dieron a conocer la lista de convocados El certamen arranca el miércoles.

Por ABC Color
11 de septiembre de 2025 - 19:31
Paraguay disputó los cuartos de final del Mundial 2024 de Futsal FIFA.
La selección paraguaya se prepara para afrontar la Copa de Naciones, en Brasil, donde se trenzará de nuevo con Francia.

El team albirrojo Absoluto será partícipe del torneo que ahora se denomina Copa de las Naciones Futsal, anteriormente Grand Prix de Brasil, y las selecciones participantes aprovecharán la Fecha FIFA. En total competirán seis naciones.

Lea mas: Cerro Porteño con su décimo título

El torneo se realizará del 17 al 21 de septiembre, en el Gimnasio Nilson Nelson de Brasilia.

* Los albirrojos. Los convocados por el coach Carlos Chilavert para este compromiso son: Marcio Ramírez y Giovanni González (arqueros); Alex López, Damián Mareco e Iván González (fijos); Alcides Giménez, Richard Rejala, Vander Méndez, Pedro Pascottini, Francisco Martínez y Diego Poggi (alas); Jonatan Franco y Jorge Espinoza (ala-pívot); Óscar Martínez (pívot).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

* Grupos y juegos. Los equipos participantes fueron divididos en dos grupos:

Grupo A: Brasil, Polonia y Guatemala;

Grupo B: Francia, Paraguay y Costa Rica.

Los partidos del seleccionado guaraní:

Miércoles 17 de setiembre: 18:00 Paraguay vs. Costa Rica;

Viernes 19 de setiembre: 20:15 Francia vs. Paraguay.

Dos de cada grupo avanzarán a las semifinales que se disputarán el sábado 20, jugando en forma cruzada el primero contra el segundo. Los ganadores irán por la copa, el domingo.

Enlace copiado