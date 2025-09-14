Polideportivo

La Vuelta lamenta los incidentes y felicita a Vingegaard

La organización de la Vuelta a España ha lamentado en un comunicado “los lamentables incidentes” que han obligado a la suspensión de la última etapa de la ronda por las manifestaciones propalestinas.

Por ABC Color
14 de septiembre de 2025 - 23:22
El pelotón ciclista tras la finalización de la 80 edición de la Vuelta a España a unos 57 kilómetros de la meta debido a los disturbios que se han producido en varias calles del centro de Madrid, donde los manifestantes propalestinos han ocupado las calzadas y han protagonizado enfrentamientos con la Policía.- EFE/Javier Lizón
“Desde la organización de La Vuelta lamentamos los acontecimientos que han tenido lugar durante la celebración de la etapa final de La Vuelta 25. Pese a todos los esfuerzos de la organización, no hemos podido concluir la etapa según lo planeado debido a los lamentables incidentes ocurridos en Madrid”, dice el comunicado.

Por otra parte la Vuelta felicita al danés Jonas Vingegaard por su victoria final.

“Queremos felicitar a Jonas Vingegaard y a su equipo, el Visma–Lease a Bike, por su victoria en la clasificación general de la carrera”.

La mañana del lunes 15 de septiembre, la organización de la Vuelta ofrecerá una rueda de prensa en un lugar pendiente de confirmar.

