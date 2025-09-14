La Vuelta lamenta los incidentes y felicita a Vingegaard

“Desde la organización de La Vuelta lamentamos los acontecimientos que han tenido lugar durante la celebración de la etapa final de La Vuelta 25. Pese a todos los esfuerzos de la organización, no hemos podido concluir la etapa según lo planeado debido a los lamentables incidentes ocurridos en Madrid”, dice el comunicado.

Por otra parte la Vuelta felicita al danés Jonas Vingegaard por su victoria final.

“Queremos felicitar a Jonas Vingegaard y a su equipo, el Visma–Lease a Bike, por su victoria en la clasificación general de la carrera”.

La mañana del lunes 15 de septiembre, la organización de la Vuelta ofrecerá una rueda de prensa en un lugar pendiente de confirmar.