Vingegaard gana la Vuelta tras una última etapa suspendida por las protestas

A pesar de un gran dispositivo policial, miles de manifestantes ocuparon el recorrido de la carrera en diversos puntos del centro de la ciudad, mientras los corredores se acercaban a la capital española.

La policía reaccionó cargando y lanzando gas lacrimógeno, antes de permitir que los manifestantes se desplazaran y tomaran las calles.

El pelotón se detuvo a unos 56 kilómetros de la meta, mientras varios manifestantes que protestaban contra la presencia del equipo Israel-Premier Tech por la guerra en Gaza intentaban bloquear su paso con una pancarta.

Después de algunos minutos, los corredores reanudaron la marcha lentamente, escoltados por los coches rojos de la dirección de la carrera.

Pero solo avanzaron unos metros antes de detenerse nuevamente ante la evidencia de que esta última etapa nunca llegaría a su final.

El anuncio de la suspensión definitiva de la carrera fue aclamado como una victoria por los manifestantes. “Esta Vuelta, la gana Palestina” , corearon.

La ceremonia protocolaria del final de la competición también fue cancelada.

La organización de la Vuelta lamentó el domingo por la noche “los acontecimientos que han tenido lugar durante la celebración de la etapa”.

“Pese a todos los esfuerzos de la organización, no hemos podido concluir la etapa según lo planeado debido a los lamentables incidentes ocurridos en Madrid”, añadió.