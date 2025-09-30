Paraguayos van al Campeonato Panamericano U20 de Atletismo en Bogotá

Brahian Fretes Caballero estará en los 110 metros con vallas mientras que Montserrath Gauto Gavilán estará en los 400 m, ambos vienen de una destacada actuación en el nacional que se disputó en la Secretaría Nacional de Deportes hace unas semanas.
El Campeonato Panamericano U20 será parte con 30 países y más de 200 atletas en competencia, es decir, durante tres días los mejores velocistas, semifondistas, fondistas, saltadores y lanzadores de la categoría del continente, estarán dando lo mejor para ser los vencedores de estos dos grandes retos.
El evento se desarrollará en la pista de atletismo del estadio de Atletismo de la Unidad Deportiva El Salitre UDS.
