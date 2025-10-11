Baloncesto: Las chicas en 3x3 de Brasil

Componen el Team Paraguay de baloncesto 3x3 las experimentadas Paola Ferrari, la capitana, Marta Peralta, además de Ximena Ibarra y Paloma Niz.

El cuerpo técnico lo componen el argentino Ariel Rearte; Junior Alderete, como preparador físico, y Elizabeth Aguilera como, fisioterapeuta. Delegada: Carolina Agüero.

Kings golpea a San José

En algo que se está volviendo costumbre, Olimpia Kings asestó una dura derrota a su archirrival Deportivo San José, en la penúltima jornada por la rueda de revanchas del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol 2025.

El cotejo fue disputado el pasado jueves en el León Coundou y el vigente campeón se impuso con guapeza en las escaramuzas finales por 58-57.

En otros partidos por la fecha, San Alfonzo de Miga Guazú cayó contra el escolta de los Kings, Colonias Gold, por 96-83.

Atlético Ciudad Nueva perdió contra el Deportivo Campoalto por 74-64.

La última fecha de la segunda rueda se disputará mañana, con estos partidos: Deportivo Amambay vs. Félix Pérez Cardozo, Colonias Gold vs. Deportivo Campoalto, Deportivo San José vs. San Alfonzo y Olimpia Kings vs. Sportivo Luqueño. Libre: Atlético Ciudad Nueva.

* Posiciones: Olimpia Kings 29 puntos, Colonias Gold 28, San José 26, Félix Pérez Cardozo 24, Deportivo Amambay 24, San Alfonzo 20, Deportivo Campoalto 19, Ciudad Nueva 19 y Sportivo Luqueño 15.