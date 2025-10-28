Erika Alarcón deja en alto al país en el Mundial de patinaje en China

La patinadora paraguaya Erika Alarcón, campeona en los Juegos Odesur Asunción 2022 y una de las atletas más destacadas del país en los últimos años, volvió a brillar en el ámbito internacional al conquistar la medalla de plata en la categoría Solo Dance Senior durante una exigente competencia internacional.
Lea más: Turf: Se cumplió la Reunión 27
Erika tuvo una presentación sólida, mostrando su habitual elegancia y precisión en cada rutina, lo que le valió una puntuación total de 151.03, apenas por detrás de la italiana Roberta Sasso, quien se llevó el oro con 161.79 puntos.
El podio lo completó otra representante de Italia, Caterina Artoni, que sumó 150.04, muy cerca del registro de la paraguaya.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Con esta nueva conquista, la atleta guaraní reafirma su condición de referente del patinaje artístico nacional y continúa acumulando logros que la posicionan entre las mejores exponentes sudamericanas de la disciplina.
Su desempeño, además, refleja el nivel creciente del patinaje paraguayo, que sigue ganando presencia en los escenarios internacionales.
También compiten Diana Ramos y Paloma García como representantes paraguayas en la modalidad Solo Dance Junior, además de Laila Ozuna. En cuanto a la categoría Modalidad Libre Senior, los experimentados Daniela Omella y Víctor López completan la delegación paraguaya.