Erika Alarcón deja en alto al país en el Mundial de patinaje en China

Una de las mayores referentes del patinaje artístico en nuestro país, Erika Alarcón Anisimoff (25 años), top 3 del Ranking Mundial en Solo Dance, volvió a dejar en alto la bandera paraguaya en el Mundial de Patinaje que se realiza en Beijing, China.