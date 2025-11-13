El atletismo abarcará todo el período olímpico en los Juegos de Los Ángeles 2028

La competición de atletismo arrancará el sábado 15 de julio de 2028 con los 100 metros femeninos como prueba inaugural de la jornada olímpica. Las tres rondas, incluida la final, se disputarán ese día, garantizando así que los Juegos comiencen con uno de los eventos deportivos más emocionantes, según los organizadores.

Las finales de 10.000 metros masculinos y de lanzamiento de peso femenino también formarán parte de la sesión inaugural, seguidas de la final de 100 metros masculinos el segundo día.

En total, las competiciones de atletismo se llevarán a cabo durante trece días, entre el 15 y el 30 de julio. Las competiciones en el estadio, el icónico LA Memorial Coliseum, se desarrollarán durante los primeros diez días (del 15 al 24 de julio), antes de que la atención se centre en las pruebas de ruta los días 27, 29 y 30 de julio, culminando con el maratón masculino el último día, y la entrega de medallas se realizará durante la ceremonia de clausura.

Las finales se disputarán en diecisiete de las veinte sesiones, con un calendario diseñado para permitir el mayor número posible de dobletes, como los de 100 y 200, 200 y 400 (además de relevos) , 800 y 1500, 1500 y 5.000, 5.000 y 10.000, y salto de longitud y triple salto.

Este calendario abre la puerta a estrellas como Noah Lyles, Sydney McLaughlin-Levrone y Melissa Jefferson-Wooden para emular las hazañas de la leyenda olímpica de Los Ángeles 1984, el también estadounidense Carl Lewis, y también permite dobletes en mediofondo y fondo, al estilo de los grandes atletas olímpicos del pasado.

Un nuevo formato de repesca permitirá a los atletas un mayor tiempo de recuperación puesto que al menos habrá 36 horas entre la primera ronda y la repesca en los 400 metros, y unas 24 horas para los 800 y los 1500.

El relevo mixto 4x100 metros también hará su debut olímpico, programado entre las pruebas de 100 metros y 200.

En esta etapa, solo se ha finalizado la asignación de eventos por sesión, y World Athletics trabajará ahora con el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 durante los próximos dos años y medio para finalizar el calendario detallado. El presidente de World Athletics, Sebastian Coe, declaró: