Sudáfrica quiere organizar los Juegos Olímpicos en 2036 o 2040

Primer país del continente en haber organizado el Mundial de fútbol, en 2010, Sudáfrica abrirá un “diálogo continuo” con el Comité Olímpico Internacional (COI), ahora presidido por la zimbabuense Kirsty Coventry.

Lea más: Vallejo avanza a cuartos de final en Uruguay

Se trata de un “compromiso preliminar y exploratorio”, explicó Ntshavheni durante una rueda de prensa. Ciudad del Cabo se postuló como candidata para organizar los Juegos Olímpicos de 2004, que finalmente se celebraron en Atenas tras una votación en 1997.

“El gobierno está convencido de que Sudáfrica está lista y es capaz de albergar los Juegos Olímpicos, dado el nivel de infraestructuras con las que cuenta y el hecho de que las inversiones necesarias para mejorarlas no son significativas”, declaró la ministra.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Durante una visita al país en octubre de 2024, el anterior presidente del COI, Thomas Bach, consideró que Sudáfrica tenía “la estabilidad, las infraestructuras y la visión para albergar los Juegos Olímpicos”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El próximo año Dakar será la primera ciudad del continente africano en organizar los Juegos Olímpicos de la Juventud, del 31 de octubre al 14 de noviembre de 2026.

Los próximos Juegos Olímpicos de verano, en 2028, se celebrarán en Los Ángeles y los siguientes, en 2032, han sido asignados a Brisbane, Australia.

En plena ofensiva en el ámbito deportivo, Sudáfrica es candidata para organizar un Gran Premio de Fórmula 1 en su histórico circuito de Kyalami, cerca de Johannesburgo, a partir de 2027.

La principal economía del continente también será el principal país anfitrión de la Copa Mundial de críquet masculino en 2027 que también se disputará en Namibia y en Zimbabue.