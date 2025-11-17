Baloncesto femenino: Félix Pérez, a un paso

Las vigentes campeonas del básquetbol jugaron de local y ganaron con autoridad a las santas que pelearon con guapeza pero no pudieron.
Lea mas: FPC y San José van por el título
Félix Pérez Cardozo está a una victoria de otro título mas para la institución roja de Villa Morra.
Los parciales fueron de 12-12, 16-9, 14-15 y 25-14. La máxima anotadora fue la santa Gabriela Herbas con 17 puntos, en FPC Bethsaida Ferreira con 13.
El próximo partido será el miércoles, a las 20:00, en territorio santo, en el polideportivo “León Coundou”.
De ganar las santas forzarán un tercer partido para conocer a las campeonas de este año.