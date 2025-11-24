Ajedrez: Gaby Vargas conquista su novena corona

Vargas recuperó trono que el año anterior había abandonado debido a un inesperado problema de salud y sumó su novena corona, todo un récord, el anterior pertenecía al MN Ronald Cantero (ya fallecido) quien ganó ocho veces el Campeonato Paraguayo de Ajedrez.

Lea más: Dani Vallejo cierra el año como campeón en Guayaquil

Gaby, con 4,5 puntos sobre 5 posibles, lideró con claridad el torneo. En el segundo lugar quedó la WFM Renata Mayeregger con 3,5 puntos, mientras que la WFM Paula Oviedo también alcanzó 3,5 puntos para consolidarse en el tercer peldaño.

Las tres, por tanto, aseguraron esa plaza de honor en el combinado nacional femenino que competirá en la Olimpiada esta lista se suma WFM Helen Montiel y la quinta integrante será ELO más alto de febrero 2026.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy