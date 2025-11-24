Baloncesto: Gold pide sanción severa a “santos”

Colonias Gold emitió este lunes un comunicado donde dice que el juego fue “oficialmente desprogramado por la negativa deliberada del Club Deportivo San José a presentarse al partido” de básquetbol.

Lea mas: AmeriCup 3x3, a la vista

El club colono expresó su “mas firme y categórico repudio al accionar del San José y sus directivos, quienes han faltado a su compromiso deportivo alegando ‘gastos innecesarios’. Lo ocurrido constituye una grave falta de respeto hacia el club y su afición”.

Colonias expresa que es ridícula la sanción impuesta al San José y exige “a las autoridades la aplicación de medidas disciplinarias mas severas”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El club dorado también se vio en la obligación de devolver el costo de las entradas a los aficionados que ya pagaron en forma adelantada para apreciar este espectáculo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los finalistas del Clausura son los Gold y Kings, y los dos partidos restantes iban a dirimir al primer ubicado del Top semifinal y conocer al club que iba con ventaja de localía en la final al mejor de 5 partidos.

Según el calendario de la CPB, el jueves se debería disputar el último partido de revancha por el Top 4 semifinal entre Kings y Gold.

Al caer San José en el cotejo de la semana pasada contra Olimpia Kings quedó fuera de toda posibilidad de estar en las finales del Clausura, y a la vez, los franjeados consiguieron la clasificación.

Los santos debían viajar a Obligado para disputar el partido de este lunes, pero al estar ya fuera del certamen optaron por no disputar el mismo.