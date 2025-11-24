Polideportivo
24 de noviembre de 2025 - 22:26

Baloncesto: Gold pide sanción severa a “santos”

Los finalistas del Clausura son Colonias Gold y Olimpia Kings.
Los finalistas del Clausura son Colonias Gold y Olimpia Kings.Gentileza

En la noche del lunes debía disputarse el juego revancha por el Top 4 del Clausura entre Colonias Gold y San José, partido al que los “santos” (ya eliminados de la final de este torneo) se negaron a presentarse y los colonos piden sanciones serias a la Confederación Paraguaya de Básquetbol (CPB).

Por ABC Color

Colonias Gold emitió este lunes un comunicado donde dice que el juego fue “oficialmente desprogramado por la negativa deliberada del Club Deportivo San José a presentarse al partido” de básquetbol.

Lea mas: AmeriCup 3x3, a la vista

El club colono expresó su “mas firme y categórico repudio al accionar del San José y sus directivos, quienes han faltado a su compromiso deportivo alegando ‘gastos innecesarios’. Lo ocurrido constituye una grave falta de respeto hacia el club y su afición”.

Colonias expresa que es ridícula la sanción impuesta al San José y exige “a las autoridades la aplicación de medidas disciplinarias mas severas”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El club dorado también se vio en la obligación de devolver el costo de las entradas a los aficionados que ya pagaron en forma adelantada para apreciar este espectáculo.

El Comunicado de Colonias Gold pidiendo una sanción severa a San José, por no presentarse este lunes a cumplir su compromiso en Obligado.
El Comunicado de Colonias Gold pidiendo una sanción severa a San José, por no presentarse este lunes a cumplir su compromiso en Obligado.

Los finalistas del Clausura son los Gold y Kings, y los dos partidos restantes iban a dirimir al primer ubicado del Top semifinal y conocer al club que iba con ventaja de localía en la final al mejor de 5 partidos.

Según el calendario de la CPB, el jueves se debería disputar el último partido de revancha por el Top 4 semifinal entre Kings y Gold.

Al caer San José en el cotejo de la semana pasada contra Olimpia Kings quedó fuera de toda posibilidad de estar en las finales del Clausura, y a la vez, los franjeados consiguieron la clasificación.

Los santos debían viajar a Obligado para disputar el partido de este lunes, pero al estar ya fuera del certamen optaron por no disputar el mismo.