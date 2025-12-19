Amistoso de futsal FIFA: Albirrojos derrotan a croatas

Este domingo, los albirrojos jugarán el segundo y último amistoso de futsal contra la selección local, Francia.
SÍNTESIS. PARAGUAY 5 - 3 CROACIA. Estadio: Arena Metz, Francia. Árbitro principal: Víctor Chaix, Árbitro auxiliar: Julien Lang, Tercer árbitro: Daniel Matkovic (Francia). Cuarto árbitro: George Jansizian (Suecia).
PARAGUAY 5: Giovanni González; Damián Mareco, Javier Salas (C), Hugo Martínez y Arnaldo Báez. Alternaron: Ígor Insfrán, Enrique Areco, Carlos Arana, Rodrigo Bogado, Richard Rejala, Vander Méndez, Francisco Martínez y Jorge Espinoza. DT: Carlos Chilavert.
CROACIA 3: Vinko Rozga; David Mataja, Víctor De Lima, Franco Jelovcic (C) y Niko Vukmir. Alternaron: Ante Piplica, Nikola Gudasic, Duje Kustura, Kristian Cekol, Patrik Pasaricek, Jakov Hrstic, Romeo Susac, Marko Kuraja y Antonio Sekulic. DT: Marinko Mavrovic.
Goles: PT 3’40” H. Martínez c/s/v, 12’15” A. Sekulic (C), 13’15” G. González, 14’20” R. Bogado (P); ST 1’15” D. Mataja (C), 16’40” y 17’30” A. Báez, 18’15” D. Mareco (P).