Paraguay pedalea al mundo: Bonjour Tour de France

La afamada competencia del Tour de France llega a nuestro país en el año que se avecina, así como recientemente se ha vivido el Rally del Paraguay 2025, que se ha coronado como el mejor evento del WRC y tampoco podemos olvidar los Juegos Panamericanos Junior de este año.

La etapa de paraguay de la carrera ciclística por etapas más prestigiosa del mundo se desarrollará en dos ciudades, el 31 de mayo, en Encarnación, y el 13 de septiembre, en San Bernardino.

El evento es parte del calendario oficial del UCI World Tour, que habitualmente se corre en Francia y en países vecinos.

* Presentación. El lanzamiento oficial de L’Etape du Tour de France, que llega por primera vez al Paraguay, se realizó con toda la formalidad y con la presencia del Embajador de Francia en Paraguay, Pierre-Christian Soccoja, junto a la ministro de Turismo, Angie Duarte.

* Detalles. El evento podría reunir entre 2.500 y 4.000 ciclistas, regionales e internacionales, que seguirán rutas icónicas del país, como San Bernardino y el entorno al Lago Ypacaraí.

También los ciclistas amateur podrán disfrutar del trayecto que conjuga naturalera y deporte.

* Las etapas. Se tienen tres niveles de competencia, arrancando con la Etapa Reina, de 118 kilómetros, con desnivel acumulado, puntos icónicos, “climb sections”, sprint section y avituallamientos.

La Distancia Media, de 68 km. es ideal para amateur entrenado, mientras la Distancia Corta/Recreativa es de 35 km. para ciclistas que quieren hacer historia y vivir la experiencia del Tour de France, sin competir.