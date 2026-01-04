Polideportivo
En el Jockey Club del Paraguay: Ganadores de las Estadísticas 2025

Alcides Coronel y Alvino Cáceres, ganadores de las estadísticas 2025 de Jockey y Cuidador, respectivamente.
Las estadísticas 2025 del Jockey Club del Paraguay llevaron emociones hasta la última reunión del turf, el pasado domingo 28 de diciembre, puesto que se definían los rubros de Stud y SPC (Sangre Pura de Carrera).

Por ABC Color

En las categorías Jockey y Cuidador, los profesionales Alcides Coronel y Alvino Cáceres arribaron a la última jornada del turf con buena ventaja sobre sus seguidores.

Coronel, primer laurel

El experimentado jockey Alcides Coronel conquistó su primera estadística. Alcides llegaba ya coronado a la última reunión y se destacó al cierre con 3 victorias más para totalizar 45. Lo escoltó otro gran triunfador, como Juan Figueredo con 33, Marco Meza 25, Javier Portillo 15 y Arnaldo Portillo 14, en las cinco primeras posiciones.

Alvino, entre coaches

El entrenador Alvino Cáceres, cuidador de pingos del 8 Años, Don Honorio, entre otros, se llevó la copa en este rubro, viendo 42 triunfos de sus pupilos. Atrás quedaron José González con 36, César Paredes 28, Julio Ortellado 25 y Hermenegildo Castro 19.

“Puesta” entre studs

Las caballerizas 8 Años y J.C. se quedaron con los trofeos en el rubro de Stud, con 28 triunfos de sus inquilinos. El 8 Años llegaba con 1 triunfo de ventaja y en la última reunión se dio la “puesta”. Atrás, Kika quedó con 25, Don Rubí 24 y San Blas 16.

Jesús Campos y señora (d), propietarios del stud 8 Años, junto a sus socios los hermanos Fernández (i), llevaron por primera vez las estadísticas del Jockey Club. Tuvieron una excelente camada de sangre pura.
Juan Carlos Aveiro (con la plaqueta), dueño del stud J.C. hizo “puesta” con el 8 Años en el rubro de caballerizas más ganadoras del 2025, un lauro que no sorprende puesto que es uno de los más ganadores históricos.
Pingos más ganadores

Arielo (stud Pamina), Mi Pinga (San Blás) y Niágara Nostra (Kika) se consagraron en el rubro de SPC, con 7 triunfos. King Talent (J.C.) quedó con 6.

Arielo (Acteón) del stud Pamina, excelente adulto clasiquero, vio 7 coloradas este año. Coronel, el jockey, se consagró entre los pilotos.
Niágara Nostra del stud Kika, aquí conducida por Arnaldo Portillo, una de las mejores del año, tuvo 7 laureles y celebró entre S.P.C.
