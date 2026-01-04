En el Jockey Club del Paraguay: Ganadores de las Estadísticas 2025

En las categorías Jockey y Cuidador, los profesionales Alcides Coronel y Alvino Cáceres arribaron a la última jornada del turf con buena ventaja sobre sus seguidores.

Lea mas: Un domingo de definiciones

Coronel, primer laurel

El experimentado jockey Alcides Coronel conquistó su primera estadística. Alcides llegaba ya coronado a la última reunión y se destacó al cierre con 3 victorias más para totalizar 45. Lo escoltó otro gran triunfador, como Juan Figueredo con 33, Marco Meza 25, Javier Portillo 15 y Arnaldo Portillo 14, en las cinco primeras posiciones.

Alvino, entre coaches

El entrenador Alvino Cáceres, cuidador de pingos del 8 Años, Don Honorio, entre otros, se llevó la copa en este rubro, viendo 42 triunfos de sus pupilos. Atrás quedaron José González con 36, César Paredes 28, Julio Ortellado 25 y Hermenegildo Castro 19.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Puesta” entre studs

Las caballerizas 8 Años y J.C. se quedaron con los trofeos en el rubro de Stud, con 28 triunfos de sus inquilinos. El 8 Años llegaba con 1 triunfo de ventaja y en la última reunión se dio la “puesta”. Atrás, Kika quedó con 25, Don Rubí 24 y San Blas 16.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pingos más ganadores

Arielo (stud Pamina), Mi Pinga (San Blás) y Niágara Nostra (Kika) se consagraron en el rubro de SPC, con 7 triunfos. King Talent (J.C.) quedó con 6.