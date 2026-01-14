Golf en Lima: Team Paraguay disputa el Latin América Amateur

Es el certamen golfístico más importante de la región para aficionados y reúne a la élite de América Latina y el Caribe, totalizando 108 jugadores provenientes de 29 países, extendiéndose hasta el domingo.

Lea mas: Últimos 18 hoyos en el Sudamericano

Los golfistas que representarán a nuestro país son Erich Fortlage (19 años), Benjamín Fernández (20), Ezequiel Cabrera (18), Franco Fernández (18) y Marcelo Ruiz (17).

Todos los golfistas vienen de disputar el XX Campeonato Abierto Sudamericano en Buenos Aires, donde Benjamín fue el de mejor producción, quedando en cuarto puesto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, Erich culminó con una fenomenal cuarta ronda para quedar en la novena posición.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además del Sudamericano, Marcelo Ruiz también tuvo participación en el 62° Orange Bowl International Golf Championship en Florida, quedando 26°.

Erich es el de mejor ranking de la joven generación de golfistas paraguayos y el mejor ubicado en este torneo en los últimos tiempos, llegando al 6° puesto en el Pilar Golf Club de Buenos Aires, el año pasado.

Los juveniles del team encontrarán en Lima un camino con jugadores de mucha experiencia y a los mejores rankeados de la región.

El ganador del certamen obtendrá invitaciones en tres de los torneos más prestigiosos del mundo, tales como el Masters Tournament 2026 en Augusta National, The 154th Open Championship en Royal Birkdale y el 126th U.S. Open en el Shinnecock Hills Golf Club, entre otros torneos.