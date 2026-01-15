Polideportivo
15 de enero de 2026 - 20:02

Latin America Amateur de Golf: Fortlage está 17°

El juvenil amateur Fortlage terminó mejor entre paraguayos.
El golfista Erich Fortlage fue el de mejor rendimiento del Team Paraguay en el arranque del XI Latin America Amateur Championship 2026, que se disputa en el Lima Golf Club.

Entre cinco golfistas paraguayos en el lote de competidores del LAAC en su edición incaica, Erich se ubicó en el puesto 17° y está bastante mejor que sus compañeros de equipo.

Fortlage firmó una tarjeta con 2 birdies y 3 bogeys en el primero de cuatro días de competencia.

La joven generación de paraguayos sigue con los hermanos Benjamín y Franco Fernández que cerraron con +3 (73 golpes), quedando en el puesto 32°.

Los otros dos paraguayos, Marcelo Ruiz y Ezequiel Cabrera no tuvieron una gran jornada, quedando bastante alejados, en los puestos 56° y 74°, respectivamente. Marcelo culminó el hoyo 18 con +6, mientras Ezequiel Cabrera sobrepasó el par de cancha +8.

En cuanto a Erich Fortlage, su juego responde a otras presentaciones, puesto que es la quinta edición que compite y el año pasado tuvo una excelente actuación para ubicarse en el meritorio sexto puesto.

* Los mejores del día. En los puestos de vanguardia, luego de la primera ronda del torneo que se celebra en Lima, quedaron el argentino Andy Schonbaum y el venezolano Andrés Martínez Benedetti, compartiendo la primera posición con -4 (66 impactos).

También están en el podio el guatemalteco Gabriel Palacios, así como los mexicanos Carlos Treviño y Eduardo Derbez con -2.

El local mejor ubicado fue Mauricio Tello, que terminó con par de cancha, con 70 golpes.

Compiten en esta edición 107 golfistas provenientes de 29 países de América Latina y el Caribe.