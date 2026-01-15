Latin America Amateur de Golf: Fortlage está 17°

Entre cinco golfistas paraguayos en el lote de competidores del LAAC en su edición incaica, Erich se ubicó en el puesto 17° y está bastante mejor que sus compañeros de equipo.

Fortlage firmó una tarjeta con 2 birdies y 3 bogeys en el primero de cuatro días de competencia.

Team Paraguay disputa el Latin America

La joven generación de paraguayos sigue con los hermanos Benjamín y Franco Fernández que cerraron con +3 (73 golpes), quedando en el puesto 32°.

Los otros dos paraguayos, Marcelo Ruiz y Ezequiel Cabrera no tuvieron una gran jornada, quedando bastante alejados, en los puestos 56° y 74°, respectivamente. Marcelo culminó el hoyo 18 con +6, mientras Ezequiel Cabrera sobrepasó el par de cancha +8.

En cuanto a Erich Fortlage, su juego responde a otras presentaciones, puesto que es la quinta edición que compite y el año pasado tuvo una excelente actuación para ubicarse en el meritorio sexto puesto.

* Los mejores del día. En los puestos de vanguardia, luego de la primera ronda del torneo que se celebra en Lima, quedaron el argentino Andy Schonbaum y el venezolano Andrés Martínez Benedetti, compartiendo la primera posición con -4 (66 impactos).

También están en el podio el guatemalteco Gabriel Palacios, así como los mexicanos Carlos Treviño y Eduardo Derbez con -2.

El local mejor ubicado fue Mauricio Tello, que terminó con par de cancha, con 70 golpes.

Compiten en esta edición 107 golfistas provenientes de 29 países de América Latina y el Caribe.