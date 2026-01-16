Latin América Amateur Championship: Fortlage, al tercer puesto con un magistral repunte

Erich firmó tarjeta con 6 birdies y 2 bogeys para culminar el recorrido golfístico con 66 impactos (-4).

Lea mas: Fortlage está 17°

Del Team Paraguay, Benjamín Fernández mejoró escalando 17 puestos para ubicarse 15°. Su hermano Franco bajó al puesto 38, Marcelo Ruiz subió del puesto 50 y Ezequiel Cabrera cayó al puesto 94.

Sigue liderando el argentino Andy Schonbaum, con -6, pero ahora en solitario, ya que su anterior acompañante de punta, el venezolano Andrés Martínez Benedetti, está con -4.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Completando el podio está Erich con el artentino Mateo Pulcini, con -3, mientras acechan el colombiano Tomás Restrepo y el también rioplatense Leandro Mihaich, con -2.