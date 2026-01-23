Polideportivo
Daniel Vallejo se mete en las semifinales del Challenger 75 de Itajaí

El tenista paraguayo Daniel Vallejo (21 años), durante su gran triunfo sobre Thiago Monteiro, para meterse en las semifinales del ATP Challenger 75 Itajaí Open.JoaoPires

En un encuentro de alto desgaste físico y mental, el tenista paraguayo Daniel Vallejo logró una victoria de enorme jerarquía al imponerse al brasileño Thiago Monteiro con parciales de 6-2, 4-6 y 6-3, en el ATP Challenger 75 Itajaí. La batalla, que se extendió durante 2 horas y 50 minutos, fue una prueba de carácter para el joven deportista nacional.

Por ABC Color

Vallejo supo sobreponerse a un contexto sumamente adverso, lidiando con la presión del público local y enfrentando a un rival de gran trayectoria que llegó a ostentar un lugar en el Top 60 del ranking mundial. Con este triunfo, el paraguayo selló su acceso a las semifinales del certamen brasileño de manera autoritaria.

El desarrollo del duelo mostró dos caras muy marcadas. Vallejo comenzó el partido con una autoridad notable, imponiendo su ritmo desde el fondo de la cancha y aprovechando sus oportunidades en los momentos clave para cerrar la primera manga con un contundente 6-2. Sin embargo, en la segunda etapa, Monteiro reaccionó impulsado por su gente y consiguió quebrar la resistencia del paraguayo para igualar el marcador con un 6-4, forzando la definición a un tercer y decisivo parcial.

En el set definitivo, lejos de amilanarse, Daniel Vallejo recuperó el control estratégico del juego. Con una solidez envidiable bajo presión, el compatriota golpeó en los momentos justos para cerrar el parcial por 6-3, consumando así una victoria trabajada. Con este resultado, Vallejo se instala entre los cuatro mejores del Challenger 75 de Itajaí. En la instancia de semifinales, el paraguayo se medirá ante el español Nikolas Sánchez Izquierdo, con el firme objetivo de mantener este nivel y alcanzar un lugar en la gran final del torneo.