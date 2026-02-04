Milano Cortina 2026: todo lo que tenés que saber sobre los Juegos Olímpicos de Invierno

Del 6 al 22 de febrero, unos 2.900 atletas de todo el mundo competirán en suelo italiano en los Juegos Olímpicos de Invierno, donde se disputarán 114 juegos de medallas en ocho deportes. El evento tendrá como epicentros a Milán y Cortina d’Ampezzo, junto a otras sedes, y contará con una ceremonia de apertura prevista en el histórico estadio San Siro.

Será la tercera ocasión en que Italia reciba el mayor evento multidisciplinario de deportes de invierno, después de Cortina 1956 y Turín 2006. Milano Cortina 2026 reunirá a deportistas de 16 disciplinas diferentes y busca proyectar una imagen basada en la sostenibilidad, la equidad de género y el legado cultural.

Lea más: COI crea nueva unidad en los Juegos Olímpicos de Invierno

Un mapa olímpico expandido: siete sedes y 22.000 km

La competencia estará distribuida en siete sedes olímpicas que abarcan un área de 22.000 kilómetros cuadrados. Milán y Cortina d’Ampezzo actuarán como centros neurálgicos de un dispositivo que reparte pruebas de hielo y nieve por varias localidades del norte de Italia.

Milán, corazón de las pruebas sobre hielo

En la ciudad reconocida como epicentro de la moda italiana se celebrarán todas las pruebas de hielo, con la excepción del curling y el bobsleigh. San Siro será el escenario de la ceremonia de apertura.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Milano Ice Skating Arena acogerá las competencias de patinaje artístico. El Milano Ice Park, una estructura temporal, se utilizará para el patinaje de velocidad y parte de los partidos de hockey sobre hielo. El resto de los encuentros de hockey se disputará en un nuevo recinto construido para la ocasión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cortina d’Ampezzo, tradición alpina y deportes de trineo

Cortina d’Ampezzo será sede de las pruebas de esquí alpino femenino, que se desarrollarán en la pista Olimpia delle Tofane, además de los torneos de curling. En esta localidad también se realizarán las pruebas de bobsleigh, luge y skeleton, para las cuales se construyó una pista específica tras intensos debates y demoras en su armado.

Lea más: Se encendió la llama sagrada de los Juegos Olímpicos de Invierno

Bormio, Anterselva, Livigno, Val di Fiemme y Verona

Bormio albergará el debut olímpico del esquí de montaña.

Anterselva organizará el biatlón en un estadio situado a más de 1.600 metros de altitud.

Livigno será escenario de las pruebas de snowboard y esquí freestyle.

Val di Fiemme , con Tesero y Predazzo, recibirá las competencias de esquí de fondo, combinada nórdica y saltos de esquí.

Verona pondrá su anfiteatro romano al servicio de la ceremonia de clausura, que cerrará los Juegos en un entorno histórico.

Villas Olímpicas y alojamiento con foco en el legado

El alojamiento de los casi tres mil atletas se distribuirá en distintas Villas Olímpicas adaptadas en cada sede, en línea con un modelo que prioriza la reutilización de infraestructuras.

En Milán , la Villa Olímpica recibirá a unos 1.400 deportistas y entrenadores y, tras los Juegos, se convertirá en una residencia estudiantil.

En Anterselva , se recurrirá a hoteles adaptados para cumplir las funciones de villa.

En Predazzo , se utilizará un cuartel militar renovado.

En Cortina d’Ampezzo, se instalarán módulos temporales para alojar a los participantes.

Este esquema responde al objetivo de sostenibilidad y reaprovechamiento de infraestructuras que guía la organización de Milano Cortina 2026.

Novedades en el programa deportivo

El programa deportivo incorpora varias primicias. El esquí de montaña debutará como disciplina olímpica con pruebas de sprint masculino, femenino y relevo mixto. En el esquí acrobático se suman los moguls duales, también por primera vez.

Además, se introduce una inédita prueba femenina de salto de esquí en trampolín largo individual. Estas incorporaciones refuerzan la apuesta por la innovación en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Una ceremonia de apertura centrada en la “Armonía”

La ceremonia de apertura, prevista para el 6 de febrero en San Siro, estará articulada en torno al concepto de “Armonía”. El espectáculo contará con la actuación de Laura Pausini, figura emblemática de la cultura italiana, y de la artista internacional Mariah Carey.

El actor Pierfrancesco Favino y el violinista Giovanni Zano completarán el programa artístico, con un homenaje que buscará subrayar la integración entre deporte y arte durante el arranque oficial de los Juegos.

La apertura será el viernes 6 de febrero a las 16:00 hora de Paraguay.

Lea más: Antorcha olímpica recorre el corazón de Roma

Medallas sostenibles y diseño simbólico

Las medallas de Milano Cortina 2026 han sido diseñadas y producidas por el State Mint and Polygraphic Institute (IPZS) de Italia. En coherencia con el enfoque sostenible del evento, cada pieza se elabora con metal reciclado procedente de residuos de producción, y el proceso utiliza energía renovable. Los estuches que las contienen también son ecológicos, confeccionados con materiales certificados.

El diseño representa la unión entre Milán y Cortina y el esfuerzo colectivo, ya que las medallas están compuestas por dos mitades enlazadas. “Las medallas que hemos creado para celebrar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno representan la maestría y excelencia del diseño italiano. Cada una es una pieza única y el resultado de una mezcla de artesanía e innovación”, afirmó Paolo Perrone, presidente del IPZS.

Récord de participación femenina y búsqueda de equidad

Milano Cortina 2026 marcará un récord de participación femenina en los Juegos Olímpicos de Invierno. En la línea de la búsqueda de igualdad de género que pregona el COI, se alcanzará una cuota del 47% de participación de mujeres, con 1.362 cupos y 50 pruebas exclusivamente femeninas.

Estas cifras reflejan el esfuerzo por avanzar hacia la equidad y reforzar el reconocimiento de las deportistas en el escenario internacional.