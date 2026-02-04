El presidente suizo asistirá a la inauguración de los JJOO de Milán-Cortina d'Ampezzo

Se espera que Parmelin viaje a Milán este jueves 5 de febrero, un día antes de la apertura, y participe en la recepción organizada por la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventy.

Al día siguiente, además de asistir a la ceremonia de apertura de los Juegos, que se desarrollarán hasta el 22 de febrero, se reunirá con el presidente italiano, Sergio Mattarella, y se espera que mantenga encuentros con otros jefes de Estado así como con los atletas suizos participantes.

En total 175 deportistas helvéticos competirán en los Juegos, una cifra récord para el país, de los que 94 son soldados del Ejército suizo (32 mujeres y 62 hombres).

En Suiza, la formación militar es obligatoria para los varones de 18 a 24 años.

El país, uno de los más laureados en las olimpiadas invernales, enviará atletas a todos los deportes que se disputarán con excepción de patinaje en pista corta, combinada nórdica y esquí acrobático en su modalidad de baches.

Suiza acogerá casi con toda seguridad las Olimpiadas de Invierno de 2038, 90 años después de haberlo hecho por última vez.