La Villa Olímpica de Milán acoge ya a 1.500 deportistas de 42 delegaciones

Un total de 1.559 atletas de más de 42 países residen ya en la villa de Milán, una de la seis disponibles en estos Juegos Olímpicos denominados los de las grandes distancias, ya que las pruebas se disgregan por una superficie de 22.000 kilómetros cuadrados, la mayor de la historia olímpica.

Las dos sedes que dan nombre al proyecto están separadas por 420 km. La inauguración será en Milán y la clausura, en Verona. Y hay seis ciudades que acogerán a los deportistas: Milán, Cortina, Anterselva, Bormio, Predazzo y Livigno.

Italia es la delegación más numerosa como huésped de los Juegos y ocupa cuatro plantas de uno de los edificios en Milán.

El alojamiento olímpico milanés cuenta con un total de 1.154 habitaciones y 1.700 camas que servirá también para los Juegos Paralímpicos que se disputarán en marzo.

