Guterres: La crisis climática amenaza directamente el futuro de los deportes de invierno

“Sin una acción urgente, el número de sedes capaces de albergar eventos invernales de forma fiable podría reducirse de más de 90 en la actualidad a tan solo 30 en la década de 2080”, afirma Guterres en una entrevista concedida al diario italiano “La Reppublica ” y publicada este jueves.

Guterres sostiene que “salvaguardar el futuro del deporte -y de nuestro planeta— requiere una acción decisiva y colectiva de todos los gobiernos para limitar el calentamiento, de acuerdo con el Acuerdo de París, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

“Los Juegos pueden movilizar a gobiernos, atletas y ciudadanos, demostrando que la cooperación global puede generar resultados concretos, tanto para la paz como para el clima. Creo que los Juegos Olímpicos son momentos excelentes para simbolizar la paz, el respeto al derecho internacional y la cooperación internacional”, indica el secretario general de la ONU.

Guterres estará presente mañana viernes en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, un evento que califica de “momento excelente para simbolizar la paz y el respeto del derecho y la cooperación internacional”.

“Quiero expresar mi profunda gratitud a Italia por su liderazgo en la revitalización de la antigua tregua olímpica como un poderoso símbolo de paz. Gracias a la iniciativa de Italia, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado una resolución que invita a las naciones a observar la tregua olímpica durante la preparación y durante toda la duración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026”, indicó.

Estos juegos olímpicos de invierno “es un poderoso recordatorio de que, incluso en tiempos de división, la humanidad puede unirse en torno a valores compartidos. El deporte tiene una capacidad única para cerrar brechas e inspirar cooperación, y felicito a Italia por haber adoptado este espíritu durante los Juegos de 2026”, destacó Guterres.