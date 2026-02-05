Polideportivo
05 de febrero de 2026 - 16:11

Milano-Cortina 2026: Aplazado el Finlandia-Canadá tras detectarse una infección en varias jugadoras nórdicas de hockey

El encuentro Finlandia-Canadá del torneo femenino de hockey hielo de los Juegos de Invierno Milán-Cortina d’Ampezzo, previsto para este jueves, ha sido aplazado en principio hasta el próximo lunes tras detectarse en varias jugadoras de la selección nórdica una infección vírica.
El encuentro Finlandia-Canadá del torneo femenino de hockey hielo de los Juegos de Invierno Milán-Cortina d’Ampezzo, previsto para este jueves, ha sido aplazado en principio hasta el próximo lunes tras detectarse en varias jugadoras de la selección nórdica una infección vírica. ROBERT GHEMENT

El encuentro Finlandia-Canadá del torneo femenino de hockey hielo de los Juegos de Invierno Milán-Cortina d’Ampezzo, previsto para este jueves, ha sido aplazado en principio hasta el próximo lunes tras detectarse en varias jugadoras de la selección nórdica una infección vírica.

Por ABC Color

El COI, el Comité Organizador y la Federación Internacional de este deporte han confirmado que el encuentro ahora ha quedado fijado para disputarse el lunes a partir de las 14:30 hora local en el Milán Rho Ice Hockey Arena.

Lea más: Milano-Cortina 2026: todo lo que tenés que saber sobre los Juegos Olímpicos de Invierno

Este aplazamiento, informa la organización, se ha adoptado tras consultar a los servicios médicos y después de identificar varios casos de norovirus en el equipo finlandés, “de acuerdo con los principios de salud y seguridad establecidos, priorizando la salud y el bienestar de los jugadores, el personal del equipo, los árbitros y todos los participantes del torneo”.

“Si bien todas las partes interesadas reconocen la decepción por no jugar el partido como estaba programado originalmente, esta fue una decisión responsable y necesaria que refleja el espíritu de los Juegos Olímpicos y la integridad de la competición”, añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Todas las partes interesadas agradecen a los equipos, socios y aficionados su cooperación y comprensión, y esperan que el partido reprogramado se juegue en condiciones seguras y adecuadas”, apuntó la organización. EFE