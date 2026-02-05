Milano-Cortina 2026: Aplazado el Finlandia-Canadá tras detectarse una infección en varias jugadoras nórdicas de hockey

El COI, el Comité Organizador y la Federación Internacional de este deporte han confirmado que el encuentro ahora ha quedado fijado para disputarse el lunes a partir de las 14:30 hora local en el Milán Rho Ice Hockey Arena.

Este aplazamiento, informa la organización, se ha adoptado tras consultar a los servicios médicos y después de identificar varios casos de norovirus en el equipo finlandés, “de acuerdo con los principios de salud y seguridad establecidos, priorizando la salud y el bienestar de los jugadores, el personal del equipo, los árbitros y todos los participantes del torneo”.

“Si bien todas las partes interesadas reconocen la decepción por no jugar el partido como estaba programado originalmente, esta fue una decisión responsable y necesaria que refleja el espíritu de los Juegos Olímpicos y la integridad de la competición”, añadió.

“Todas las partes interesadas agradecen a los equipos, socios y aficionados su cooperación y comprensión, y esperan que el partido reprogramado se juegue en condiciones seguras y adecuadas”, apuntó la organización. EFE

