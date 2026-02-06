Polideportivo
06 de febrero de 2026 - 18:51

Juegos Nacionales de Playa 2026 se desarrollarán en Encarnación

Juegos Nacionales de Playa Encarnación 2024.
Juegos Nacionales de Playa Encarnación 2024.Gentileza Municipalidad de Encarnación

La Municipalidad de Encarnación organiza una nueva edición de los Juegos Nacionales de Playa 2026, que se desarrollarán en las tres playas a orillas del río Paraná. Los juegos se desarrollarán en torno a 10 disciplinas deportivas, del 20 al 22 de febrero, con participación de atletas de todo el país.

Por Sergio González

Encarnación vuelve a convertirse en el gran escenario del deporte nacional con los Juegos Nacionales de Playa 2026, una fiesta que reunirá talento, pasión y espíritu competitivo frente al río Paraná.

La competencia albergará a 11 disciplinas deportivas que se desarrollarán en las tres playas de la ciudad: Mboika’e, Pacucuá y San José.

El evento está programado para desarrollarse del 20 al 22 de febrero, una semana posterior al término de los Carnavales Encarnacenos en la capital de Itapúa. Es organizada por la Municipalidad de Encarnación y se espera la participación de atletas de todo el país.

Los deportes confirmados son: vóley, handbol, atletismo, newcom, tenis, triatlón, fútbol, básquet 3x3, remo, canotaje y rugby.

La última vez que se desarrollaron estos juegos en la ciudad fue en 2024, con la participación de 800 atletas, además de 100 voluntarios que colaboraron con la organización. La mayoría de los eventos deportivos son de acceso libre y gratuito.

Juegos Nacionales de Playa Encarnación 2024.
Juegos Nacionales de Playa Encarnación 2024.

Capital de Deportes Náuticos y Juegos Acuáticos

La ciudad de Encarnación fue declarada Capital Nacional de los Deportes Náuticos y Juegos Acuáticos en 2023, sancionada por la Cámara de Senadores e ingresada en Diputados por el diputado Carlos Pereira (PLRA).

Las autoridades locales destacan a Encarnación como una sede ideal para este tipo de deportes y describen las buenas experiencias que dejaron los Juegos Odesur y los Panamericanos Junior. El director de Deportes de la Municipalidad, Jorge Cortez, manifestó a la prensa que la ciudad cumple las condiciones para ser sede de los deportes acuáticos y de playa para competencias internacionales como los Juegos Odesur.