Quinta “Fiesta de los Pueblos” se realizará en Encarnación

Desde la Secretaría de Turismo anunciaron los detalles de la Fiesta de los Pueblos 2026, un evento que celebra la identidad, la producción y la diversidad cultural del departamento. La actividad se realizará el viernes 13 de febrero, desde las 17:00, frente a la réplica de la Estación del Ferrocarril de Encarnación.

El evento contará con espacios dedicados a los tesoros del departamento, como la yerba mate, el legado Mbya Guaraní Jesuítico, la chipa, la miel y el arroz, además de Encarnación como capital departamental y la artesanía paraguaya.

Durante la jornada habrá festival artístico, danzas tradicionales, música paraguaya, degustaciones gastronómicas y exposición de artesanía, destacando el valor cultural y productivo de Itapúa.

La actividad se desarrolla en el marco del proyecto “Tesoros Añua”, orientado al fortalecimiento de los lazos entre Itapúa y Misiones, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

La organización está a cargo de la Gobernación de Itapúa, la JICA y el Consejo de Desarrollo Turístico de Itapúa, con el respaldo de la Municipalidad de Encarnación, la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), la Cámara Paraguaya de Turismo de las Misiones Jesuíticas y Mate Róga.