Abuchean a diputado cartista Miguel del Puerto en partido de fútbol de salón de Caaguazú

En el polideportivo municipal “Tajy Poty” de Caaguazú se realizó este viernes el acto inaugural del 55 Campeonato de Fútbol de Salón de Caaguazú, en el que posteriormente se disputaron los partidos entre Capitán Miranda vs. Carmen del Paraná, Caaguazú vs. Minga Guazú y Ayolas vs. Paranaense.

En el evento estuvieron presentes varias autoridades del deporte, como también referentes políticos de la zona.

Entre las autoridades políticas, estaban José “Papu” Ríos, intendente de Caaguazú (PLRA), el diputado Alejo Ríos Medina (PLRA), el dirigente deportivo Rolando Juan Alarcón Ríos y el diputado colorado cartista por Caaguazú, Miguel Ángel del Puerto.

Al momento en que el presentador del evento mencionó al diputado Miguel Ángel del Puerto, el público presente abucheó y silbó al legilador de manera despectiva, haciendo hasta que los propios presentadores dijeran que se trataba de la “primera polémica de la noche”.

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Abucheos a políticos

El diputado Miguel Ángel del Puerto no fue el único abucheado de la noche, ya que hasta el propio Presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez y el diputado Edgar Olmedo (ANR, bancada B) también fueron abucheados en el acto inaugural del campeonato en el Coliseo Departamental “El Cerrito”, en Coronel Oviedo.

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El diputado cartista Miguel del Puerto asumió como líder de la bancada de Honor Colorado (HC) de la Cámara Baja el 9 de marzo último, tras la renuncia de la diputada Rocío Abed al liderazgo del bloque oficialista.