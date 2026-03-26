Mountain Bike: A la vista el Panamericano

El evento es organizado por la Federación Paraguaya de Ciclismo (FPC) y Consur Bike Club.

Lea mas: Mountain bike

Estará sobre el tapete el reglamento de la Unión Ciclista Internacional (UCI) para el normal y correcto desempeño de la prueba internacional.

La rueda de prensa para tan importante evento ciclístico de mountain bike se realizará en el Salón SUM de la Gobernación de Itapúa, a partir de las 10:00.

El campeonato panamericano se disputará del 15 al 19 del mes entrante, en el circuito internacional de mountain bike, ubicado en el Complejo Aguavista Club de Campo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La pista en el hermoso complejo, donde ya tuvieron lugar varios eventos internacionales y locales, se encuentra en el distrito de San Juan del Paraná, distante unos 6 kilómetros de la capital del departamento, Encarnación.

Test Event Copa XCO UCI

Previamente a la disputa del Campeonato Panamericano se realizará la Copa Aguavista XCO UCI Clase 1, los días sábado 11 y domingo 12 de abril.

Estas justas serán el Test Event Oficial, que generalmente se realizan para los últimos aprestos de organización y deportivos.

* Visión internacional. La organización destaca el hecho de que este evento es una oportunidad histórica para posicionar al Paraguay en el calendario internacional de mountain bike.