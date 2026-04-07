Polideportivo
07 de abril de 2026 - 15:39

La selección de judo, encabezada por Gabriela Narváez, rumbo al Campeonato Panamericano en Panamá

Los judocas Mateo Cabral, Paloma Narváez, Ángel Gini, Gabriela Narváez y Ezequiel Duarte están listos para el Campeonato Panamericano de Judo en Panamá.
Los judocas Mateo Cabral, Paloma Narváez, Ángel Gini, Gabriela Narváez y Ezequiel Duarte están listos para el Campeonato Panamericano de Judo en Panamá.

La selección paraguaya de judo, encabezada por la olímpica Gabriela Narváez (32 años), se prepara para un nuevo desafío internacional al emprender viaje rumbo al Campeonato Panamericano senior que se disputará en Ciudad de Panamá entre el 18 y 19 de abril próximos.

Por ABC Color

La delegación nacional buscará dejar en alto los colores del país en una de las competencias más exigentes del calendario continental.

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El equipo guaraní estará encabezado por Gabriela Narváez (-48 kg), destacada judoca y diploma olímpico en París 2024, quien llega como una de las principales cartas del equipo gracias a su experiencia y nivel competitivo en la élite internacional. Junto a ella, también competirá su hermana Paloma Narváez (-52 kg) en la rama femenina.

En la categoría masculina, Paraguay estará representado por Mateo Cabral (-60 kg), Ezequiel Duarte (-73 kg) y Ángel Gini (-100 kg), atletas que han venido consolidando su crecimiento en el ámbito internacional y que buscarán medirse ante los mejores exponentes del continente.

El certamen reunirá a destacados judocas de toda América, convirtiéndose en una vitrina clave para evaluar el rendimiento de los competidores y continuar sumando experiencia en eventos de alto nivel.

Con disciplina, sacrificio y el firme objetivo de seguir posicionando al judo paraguayo en la escena internacional, los representantes nacionales se alistan para dar lo mejor en el tatami y competir con determinación en cada combate.