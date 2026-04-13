Ránking ATP: Sinner, el duodécimo con más tiempo en la cima

La victoria del deportista de San Cándido en Montecarlo confirmó la buena racha de Jannik Sinner, que ya ha conquistado tres finales de categoría ATP 1000 en lo que va de año: Indian Wells y el Abierto de Miami; resultados que le han servido para acceder al #1 de la clasificación por segunda vez en su carrera.

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La primera vez fue el 10 de junio de 2024 después del Roland Garros, posición con la que se mantuvo 65 semanas consecutivas y que le sirvieron para poner su nombre junto con las leyendas del tenis como el suizo Roger Federer (237) o el estadounidense Jimmy Connors (160) como los únicos jugadores que pasaron al menos un año en el #1 del ránking ATP en su primera etapa.

El Masters de Montercarlo también dejó cambios notables en el top 10 del ránking masculino, en el que el canadiense Félix Auger-Aliassime ascendió dos posiciones hasta el top 5, mientras que el estadounidense Ben Shelton subió hasta el sexto puesto, beneficiado por la pérdida de puntos del australiano Alex de Miñaur, eliminado en cuartos de final por el monegasco Valentin Vacherot, ahora 17º en la tabla tras ascender seis posiciones.

El cambio más notable fue el descenso del italiano Lorenzo Musseti, noveno, que cayó en dieciseisavos frente a Vacherot y perdió los puntos correspondientes a la final alcanzada en 2025.

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El top 10 lo cerró el ruso Daniil Medvedev, eliminado en dieciseisavos en Montecarlo por el italiano Matteo Berretini por doble 6-0, y con tan solo 115 puntos de ventaja sobre el kazajo Alexander Bublik, undécimo del ránking.

Por su parte, el español Alejandro Davidovich retrocedió seis posiciones, mientras que el argentino Tomas Etcheverry subió una posición, hasta la 29, tras alcanzar los octavos de final en Montercalo.

El joven brasileño de 19 años, João Fonseca, sigue subiendo puestos en la clasificación y escaló hasta el puesto 35 tras alcanzar los cuartos de final en Montercarlo, mientras que el argentino Sebastián Baéz ascendió ocho puestos hasta el 57.

El descenso más notable de la semana lo protagonizó el griego Stefanos Tsitsipas, que cayó hasta la posición 67 del ranking, 16 puestos por debajo respecto a la semana anterior.

Ránking Top 10

1º - Jannik Sinner (13.350)

2º - Carlos Alcaraz (13.240)

3º - Alexander Zverev (5.555)

4º - Novak Djokovic (4.710)

5º - Felix Auger-Allassime (4.100)

6º - Ben Shelton (3.900)

7º - Alex de Miñaur (3.895)

8º - Taylor Fritz (3.870)

9º - Lorenzo Musseti (3.625)

10º - Danill Medvedev (3.560)

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo ocupa el puesto 97.

EFE