Ben Shelton, con debut triunfal en Múnich

Ben Shelton, segundo cabeza de serie en la ciudad alemana, sufrió para imponerse en el primer set, que llegó a la muerte súbita 7-6 (4).

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Nava se rehizo muy rápido del desenlace desfavorable para él del ‘tie break’, defendió su servicio y logró romper el de Shelton, aunque necesitó hasta tres puntos de set para igualar la contienda (6-3).

En el tercero, Shelton sufrió una nueva rotura de saque nada más empezar, pero respondió al momento. El número 6 del mundo no se volvió a dejar sorprender por su rival y remató el encuentro en el primer punto de partido del que dispuso.

En octavos de final, jugará contra el vencedor del encuentro entre el belga Alexander Blockx y el alemán Yannick Hanfmann. También progresó a la siguiente ronda el argentino Francisco Cerúndolo.

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Se enfrentó en su debut al indio Sumit Nagal, 292 del ránking ATP, ‘lucky loser’ después de las rondas clasificatorias.

Resolvió el encuentro en dos sets rápidos (6-2, 6-2) y se citó en octavos contra el neerlandés Botic van de Zandschulp. El primer cabeza de serie de la competición es el alemán Alexander Zverev, tercero del ránking ATP por detrás de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

Sascha dDebutará en Múnich contra el serbio Miomir Kecmanovic (58) este martes en el segundo turno de la pista central, después del cruce entre el chileno Alejandro Tabilo y el brasileño João Fonseca. EFE