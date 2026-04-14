Turf: Show Emotion y Big Mac se imponen en los clásicos “Asociación de Criadores”

Hubo seis sueltas en el óvalo del Jockey Club del Paraguay, disputadas el domingo, donde sobresalieron los clásicos “Criadores” y el “Semana Santa”.

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Las figuras en el lote de los potrillos clasiqueros fueron los debutantes Show Emotion y Big Mac.

En la suelta de potrancas, Show Emotion fue guiada a la victoria por el piloto Javier Portillo, con un registro de 1’03”03 para el kilómetro.

A continuación, Big Mac vio la bandera a cuadros en suelta de dosañeros, recorriendo los 1.000 metros en 1’04”17.

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La otra carrera especial, el premio “Semana Santa” fue para Queen del stud Don Rubí, guiado a la victoria por Marco Rivas, en 1’06”80 para los 1.000 metros.

En la primera competenciarrera se impuso Lakar crédito de El Legendario, con la fusta del jockey Arnaldo Portillo, poniendo 1’18”20 en el cronómetro.

Flechazo de la caballeriza 22 de Septiembre vio su número al tope del tablero metálico, castigado por el aprendiz Santiago Cabrera, en un tiempo de 1’12”42 para los 11 cuadras del óvalo.

Al ritmo de Quinteto de Oro fue el festejo del 7 de Septiembre, consiguiendo su tercera al hilo, con la monta de Leonardo Giménez, señalando 1’11”19 en el reloj, para los 1.100 metros.