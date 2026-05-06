Evenilsom tiene pelea concertada en Muay Tahi, en Brasil

Evenilsom disputará el cinturón de campeón en el evento de muay-thay denominado Frontera Fight Night, defendiendo los colores de nuestro país y del Team Oliveira.

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El peleador fronterizo ha llevado la bandera paraguaya a innumerables escenarios internacionales, con gran éxito en su dilatada trayectoria, en las artes marciales en general, como por ejemplo el kickboxing, grappling, jiu-jitsu y muay-thai.

* Pergaminos y trayectoria. A nivel internacional, Jehová demostró su elevado nivel luchando en el North American Grappling Association (NAGA) de los Estados Unidos, con airosos enfrentamientos.

También se consagró campeón del Demolición Fight, en Campo Grande – MS, consolidándose como uno de los nombres fuertes del circuito.

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Jeová es maestro y líder del Team Oliveira, con su academia en Ponta Porã, donde la entidad ha ganado gran gran referencia en la formacion de atletas. Como ejemplo basta mencionar que recientemente, 4 atletas de su equipo se consagraron campeones internacionales en Foz do Iguazú.