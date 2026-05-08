El ajedrez nacional se instala en Guairá con el Segundo Grand Prix Don Bosco 2026

La ciudad de Villarrica se convertirá desde hoy en el epicentro del ajedrez paraguayo con el inicio del Segundo Grand Prix – Don Bosco 2026, certamen organizado por la Federación Paraguaya de Ajedrez que reunirá a destacados jugadores nacionales e internacionales en las instalaciones de La Rural, Guairá.

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La competencia se desarrollará del 8 al 10 de mayo bajo el sistema Suizo a siete rondas, utilizando un ritmo clásico de 60 minutos más 30 segundos de incremento por jugada, formato que promete partidas de alto nivel técnico y estratégico.

Además de representar una de las principales citas del calendario oficial de la Feparaj, el torneo tiene como objetivo seguir fortaleciendo el crecimiento del ajedrez en el interior del país, apostando a la descentralización y al desarrollo del alto rendimiento fuera de la capital.

La inauguración oficial está prevista para este viernes a las 19:00 con la disputa de la primera ronda, mientras que el sábado se jugarán tres rondas más en horarios de mañana y tarde. El certamen concluirá el domingo con las últimas partidas y la ceremonia de premiación.

La organización confirmó una bolsa total de premios de 3 millones de guaraníes en efectivo, que será distribuida entre los cinco mejores ubicados de la clasificación general y la mejor jugadora femenina del torneo.

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Asimismo, se entregarán medallas especiales en categorías formativas, desde Sub-6 hasta Sub-16, además de reconocimientos para jugadores Senior en las divisiones Supra-50 y Supra-65, y distinciones para los mejores ajedrecistas extranjeros participantes.

El evento cuenta con el respaldo del Club Don Bosco y la coordinación técnica de la FEPARAJ, garantizando estándares internacionales para el normal desarrollo de la competencia.

Cronograma de competencias

Viernes 8 de mayo

Ronda 1 – 19:00

Sábado 9 de mayo

Ronda 2 – 10:00

Ronda 3 – 14:00

Ronda 4 – 17:00

Domingo 10 de mayo